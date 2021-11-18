"ربنا بس اللي يمنع حد من الغناء".. نجيب ساويرس يعلق على قرار منع 20 مغنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق المهندس نجيب ساويرس، على قرار نقابة الموسيقيين بمنع 20 مغني للمهرجانات من الغناء.

وكتب "ساويرس" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: " ربنا بس اللي يمنع حد من الغناء، بنحب الغناء الشعبي، قرار معيب".

وفي تغريدة أخرى كتب: "أول مرة أشوف نقيب للمغنيين فخور جدا بمنع الغناء، الجمهور اللي يقرر يسمع مين ومايسمعش مين.. مش النقيب".

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت قرار أمس بمنع 20 مغني مهرجانات من الغناء أبرزهم: حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة وحنجرة، مسلم، وآخرون.