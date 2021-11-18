عبدالمنعم إبراهيم.. طلق زوجته بعد يومين وتوفى نجله بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هو فنان استثنائي في تاريخ الكوميديا، صاحب شخصية مميزة، يستطيع أن ينتزع الضحكات وسط كبار نجوم الكوميديا، فطلته المميزة على شاشة السينما جعلت منه نجما لا ينسى.

الفنان الكبير عبدالمنعم إبراهيم، الذي رحل عن عالمنا في 17 نوفمبر 1987، يعتبر من أهم النجوم في تاريخ السينما المصرية.

البداية

ولد الفنان الكبير في 24 ديسمبر 1924، بمدينة بني سويف لعائلة متوسطة، وترجع أصول والده لقرية ميت بدر حلاوة بمحافظة الغربية، وانتقل الأب للقاهرة في سنوات عمر "عبدالمنعم" الأولى.

دراسته

حصل على دبلوم الثانوية الصناعية ببولاق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج فيه حاصلًا على درجة البكالوريوس، وضمه أستاذه في المعهد الفنان زكي طليمات إلى فرقة المسرح الحديث، وشارك في عدة مسرحيات قدمتها الفرقة حتى عام 1955، منها "مسمار جحا"، و"ست البنات"، ثم انضم بعدها إلى فرقة "إسماعيل يس".

أعمال هامة

ترك الفنان الكبير إرثا فنيا من الأعمال الهامة، أبرزها: "إنت حبيبي، الزوجة رقم 13، إشاعة حب، سر طاقية الإخفا، إسماعيل ياسين في الأسطول، السفيرة عزيزة".

جوائز وتكريمات

حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983، قبل وفاته بـ4 سنوات، وحصل على الدرع الذهبي للمسرح القومي عام 1987

أبنائه

أنجب ولد واحد اسمه "طارق"، و4 بنات هن "سمية" و"سلوى" و"سهير" و"مريم

وفاة زوجته

حكى في لقاء تلفزيوني، أنه كان يصور أحد الأفلام في أثينا باليونان، وتلقى اتصالًا أن زوجته تموت وتريد أن تراه، وتعطلت الطائرة 17 ساعة، قال عنهم إنهم كانوا أطول ساعات مرت عليه في حياته، وحضر للقاهرة وأخبره الطبيب أن زوجته لن تعيش أكثر من 6 أشهر.

وقال عن زوجته في حوار صحفي: "ماكنتش بنام، بقعد أبص لها كدة وأخرج للبلكونة، عايز أزعق وأصرخ، كانت حاجة أرجوا أن محدش يشوفها إطلاقًا، لأنها حاجة قاسية جدًا، خصوصًا إني تعبت جدًا أثناء مرضها، وكانت يمكن سبب أداني قوة أعمل تراجيديا بعد كدة"، مشيرًا إلى أن زوجته توفت تاركة له 4 أطفال كان أصغرهم لم يتجاوز عامه الثاني

وفاة شقيقه

بعد وفاة زوجته بعامين، توفي أخيه عن عمر 35 سنة، تاركًا له 6 أبناء ووالدتهم، ليجد نفسه يعول أسرة مكونة من 11 فردًا، في حياة وصفها هو بـ"المأساة".

طلاق بعد يومين

قال إنه تزوج بعد رحيل زوجته، من شقيقتها التي كانت مُطلقة ولا تُنجب، إلا أنه طلقها عقب يومين فقط، نظرًا للتشابه الكبير بينها وبين أختها، موضحًا أنه لم يستطع العيش مع هذا التشابه.

زوجة لبنانية

تزوج زوجته الثالثة اللبنانية عايدة تلحوم، التي كانت تعمل في مكتب طيران الشرق الأوسط، وأنجب منها ابنته "نيفين" التي تعيش حاليًا في بيروت، قبل أن تتوفى بسرطان الطحال.

كوثر العسال

تزوج الرابعة وكانت الفنانة المصرية كوثر العسال، دون أن يخبر زوجته اللبنانية

وفاة نجله

قال إن أكثر ما آلمه في حياته هو وفاة ابنه "طارق" في عمر الـ37، بسبب المرض الخبيث

رفض دخول ابنته التمثيل

قالت ابنته "سمية" في تصريحات صحفية، إن المنتج رمسيس نجيب رشحها للعب دور في فيلم "إمبراطورية ميم" مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة، لكن والدها رفض، طالبًا منها أن تدرس التمثيل أولًا، فيما ذهب الدور في النهاية إلى الفنانة ليلى حمادة.

وفاته ووصيته

رحل الفنان الكبير عن عالمنا يوم 17 نوفمبر 1987، وكان قد أوصى أن تخرج جنازته من المسرح القومي، ووصف البعض الوصية وقتها بـ"الغريبة"، بالإضافة إلى أن يدفن في مسقط رأسه