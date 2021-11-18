بالصور.. تشييع جثمان الفنان زهير رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شيعت اليوم عقب صلاة الظهر، جنازة الفنان زهير رمضان نقيب الممثلين السوريين.

وخرج الجثمان من مستشفى الرازي عبر ساحة الأمويين بالعاصمة السورية دمشق، وسيوارى الجثمان بمدينة اللاذقية مسقط رأس الفنان الراحل.

وحضر الجنازة عدد كبير من محبي الفنان الراحل، كما حضر عدد من الفنانين أبرزهم: سلاف فواخرجي، وائل رمضان، سحر فوزي، وآخرون.

ورحل الفنان زهير رمضان عن عالمنا أمس الأربعاء، بعد أزمة صحية مفاجئة عن عمر يناهز 61 عاما.

وشارك الفنان الراحل في عدد من الأعمال الهامة، أبرزها: "باب الحارة، عطر الشام، خاتون، عذراء الجبل، دنيا" وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمال الفنان السوري مسلسل "باب الحارة 11" والذي عرض هذا العام، وشارك في بطولته عدد من نجوم سوريا.