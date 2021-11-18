"عبد البر" ابن ميت بدر حلاوة .. شخصيات صنعت نجومية عبد المنعم إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – منال الجيوشي:

يحتفل محبو الفنان عبد المنعم إبراهيم، بذكرى ميلاده التي تتجدد في شهر نوفمبر من كل عام.

"إبراهيم"، مولود بقرية ميت بدر حلاوة بمحافظة الغربية، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1949، وبعدها انضم لفرقة المسرح الحديث، وانطلق في تقديم عدد من المسرحيات والأعمال الفنية، التي شكلت نجومية.

قدّم الفنان الراحل عدداً من الشخصيات المميزة في مشواره الفني، أبرزها:

"عصفور"

شخصية قدمها في فيلمه الشهير "سر طاقية الإخفاء"، وهو دور البطولة "الوحيد" الذي أسند للفنان الراحل طيلة مشواره الفني، وشاركه البطولة برلنتي عبد الحميد، وزهرة العلا، وتوفيق الدقن، وعدلي كاسب.

"سكر هانم"

تألق في تجسيد شخصية "سكر هانم"، ضمن أحداث فيلم يحمل اسم الشخصية، إذ استطاع أن يخطف الأنظار من أبطال الفيلم "كمال الشناوي، وعمر الحريري".

"زاهر"

"زاهر" صديق البطل، ضمن أحداث فيلم "إنت حبيبي"، للمخرج الكبير يوسف شاهين، حيث لعب دور الزوج المزيف لحبيبة البطل السابقة، وشارك في بطولة العمل فريد الأطرش، وشادية، وهند رستم، وعبد السلام النابلسي.

ومن أشهر الشخصيات التي جسّدها الفنان الراحل، "عبد البر عبد الواحد" ضمن أحداث فيلم "إسماعيل ياسين في الأسطول"، وهو مجند يتحدث دائما باللغة العربية الفصحى، وشارك في بطولة الفيلم إسماعيل ياسين، وأحمد رمزي، وزهرة العلا، وعبد الوارث عسر، ومحمود المليجي، وزينات صدقي.

"إبراهيم"

وفي فيلم "الزوجة رقم 13"، جسّد شخصية "إبراهيم"، وهو صديق البطل وكاتم أسراره، والذي ينصحه في إحدى المرات بضرب زوجته، الفيلم دخل ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وشارك في بطولته رشدي أباظة، وشادية، وحسن فايق.

"محروس"

ولا أحد ينسى دوره في فيلم "إشاعة حب"، جسّد شخصية "محروس"، الذي يقلد الفنانة هند رستم، في مكالمة تليفونية مع "حسين"، حبيبها المزيف ضمن الخطة الذي رسمها خاله "عبد القادر"، وشارك في بطولة الفيلم سعاد حسني، وعمر الشريف، ويوسف وهبي.

"آدم"

قدّم شخصية الأب في مسلسل "أولاد آدم"، وتدور أحداثه حول أب يعاني من مشاكل أبنائه طيلة الوقت، وشاركه البطولة محمد العربي، وهناء ثروت، وفاروق الفيشاوي.