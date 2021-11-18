منى زكي لأحمد حلمي: "أحبك إلى ما لا نهاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الفنانة منى زكي، على تهنئة زوجها الفنان أحمد حلمي، بعيد ميلاده والذي يوافق تاريخ عيد ميلادها.

ونشرت "منى" عبر خاصية القصص القصيرة "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لزوجها وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا ملكي وتوأم روحي، أحبك إلى ما لا نهاية".

الفنانة منى زكي تحتفل اليوم بعيد ميلادها والذي يوافق نفس تاريخ ميلاد زوجها النجم أحمد حلمي، ويعتبر الثنائي الفني من أهم النجوم على الساحة الفنية.

وتزوجت الفنانة منى زكي من الفنان أحمد حلمي عام 2002، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء هم: لي لي، سليم، ويونس.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى زكي مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان المنصرم وحقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب.