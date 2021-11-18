"الموسيقيين" تكشف لمصراوي تفاصيل جديدة عن إيقاف حسن أبو الروس‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن إيقاف الفنان حسن أبو الروس، وخضوعه للتحقيق أمام الشئون القانونية يوم الأحد المقبل، ومع صدور قرارها كان السؤال ما هي علاقة أبو الروس بالنقابة؟.

منصور هندي "رئيس لجنة العمل في نقابة المهن الموسيقية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أجاب :"الفنان حسن أبو الروس عضو منتسب في نقابة المهن الموسيقية، في شعبة الغناء الشعبي تحديدا، ويقوم بالغناء بموجب تصريح سنوي".

وتابع:"سبق وتم إحالة أبو الروس للتحقيق، بسبب عدم التزامه بسداد الرسم النسبي عن مشاركته بالغناء في حفلات أحياها، ولكن لم يلتزم بالمثول أمام الشئون القانونية للنقابة للتحقيق معه في المخالفات المنسوبة له، ولهذا تم إيقافه حتى موعد الجلسة المقرر لها الأحد المقبل".

هندي أضاف:"سبق وتم لفت نظر الفنان بسبب عدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة التي تفرضها النقابة".

الفنان حسن أبو الروس قدم مؤخرا بمشاركة الفنانة دينا الشربيني أغنية بعنوان "فلتت مني"، ووصلت عدد مشاهدات الكليب عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، إلى ما يزيد عن 2 مليون و600 ألف مشاهدة.