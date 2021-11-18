مفاجأة غريبة.. ملكة جمال المغرب “جزائرية”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أزمة جديدة أثارتها ملكة جمال المغرب الجديدة كوثر بن حليمة بين النشطاء المغربيين عقب كشفها في تصريحات لها عن أصولها الجزائرية، وتداول النشطاء فيديو لحليمة أثناء تتويجها وهي تتحدث عن نفسها، لتقول إنها من أصول جزائرية وأن والديها سافرا للمغرب خلال الحرب الجزائرية التحريرية.

وتابعت أن جدتها علمت الكثير من النساء المغربيات فن الخياطة. ومدحت العادات الجزائرية والفن واللباس الجزائري. مؤكدة بأن لذلك أثرا إيجابيا كبيرا على المجتمع المغربي.

وتزامنت تصريحات كوثر بن حليمة تلك، مع الأزمة الدبلوماسية المعقدة بين المغرب والجزائر ما تسبب في هجوم واسع عليها من المغاربة على مواقع التواصل حسبما نشرت صحيفة “وطن يغرد خارج السرب”.

“كوثر ليست مغربية”

وانتشر وسم بعنوان “كوثر ليست مغربية” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في المغرب، وعبر الناشطون خلاله عن غضبهم من تصريحات كوثر وحديثها عن الجزائر.

كما تداولت وسائل إعلامية تنزامنًا مع ذلك خبرًا مفاده أن كوثر لن تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم المزمع إقامتها في إسرائيل بعد “التواء في قدمها”.

وتتفاقم التوترات بين الجزائر والمغرب من يوم لآخر وسط تحذيرات من سيناريوهات عدة قد تقع بين البلدين أبرزها المواجهات المباشرة.

وتتبادل الدولتان الاتهامات منذ فترة سواء فيما يتعلق بقضية “البوليساريو”، أو بقضايا أخرى، كان آخرها اتهام الجزائر للمغرب بقصف جوي استهدف ثلاث شاحنات.