بعد 10 أعوام من الخلافات.. مصالحة دريك وكانيي ويست

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور نحو 10 أعوام على القطيعة بينهما، بادر كانيي ويست بعرض المصالحة مؤخرًا على زميله دريك، ووثق هذه اللحظة بصورة لهما على صفحته في انستغرام.

كما تواجد معهما في الصورة التي التقطت أمام منزل دريك في تورونتو في كندا، المدير التنفيذي والموزع الموسيقي J Prince،.

وأرفق كانيي، الذي غير اسمه مؤخراً إلى “يي” الصورة بتعليق مختصر عبارة عن رمز حمامة السلام.

ومن جهته نشر دريك فيديو وهو يضع ذراعه حول كانيي ويست في أجواء احتفالية صاخبة وأرفق الفيديو بتعليق كتب فيه: “لقد وصلت إلى وجهتك”.

وكان كانيي ويست قد نشر الأسبوع المنصرم مقطع فيديو، قال فيه : “إنني أصور هذا الفيديو لإعادة العلاقات بيني وبين دريك، هاجمنا بعضنا منذ مدة طويلة، وحان الوقت لحل هذه الخلافات”، إشارة إلى أن الخلافات وقعت منذ أكثر من 10 أعوام ولأسباب بدأت بالمنافسة وانتهت بالاستفزاز.