بالصورة – الظهور الأول للملكة إليزابيث بعد الأزمة الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن تغيبت عن العديد من المناسبات ودخولها المستشفى لإجراء الفحوصات، وبعد أن كثرت الشائعات حول وضعها الصحي، استأنفت ملكة بريطانيا، يوم أمس الأربعاء 17 نوفمبر 2021 نشاطها وواجباتها العامة.

وفي التفاصيل نشرت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية صورة للملكة إليزابيث وهي تلتقي وجهاً لوجه برئيس أركان الدفاع الجنرال سير نيك كارتر، في قلعة وندسور.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية، قد غابت عن القداس السنوي الذي أقيم بمناسبة “يوم الذكرى”، ما أثار الشكوك مجدداً حول وضعها الصحي، حيث أعلن قصر باكنغهام أن الملكة لن تتمكن من حضور القداس السنوي؛ بسبب مشكلة في الظهر، بعد أن كان من المنتظر أن يكون ظهورها هو الأول بعد دخولها المستشفى مؤخراً.

وجاء هذا الإعلان عبر بيان صدر فقط قبل ساعات من بدء الحفل، الذي أقيم أمام نصب الحرب في وسط لندن.

وكان قصر باكنغهام قد أعلن أن الملكة إليزابيث قد دخلت إلى المستشفى في 20 أكتوبر 2021 المنصرم؛ لإجراء بعض الفحوصات، حيث أمضت ليلتها في المستشفى، وغادرت في اليوم الثاني؛ أي بعد يوم من إعلان القصر عن إلغاء رحلتها إلى أيرلندا.

ولم يعلن القصر عن طبيعة الفحوصات التي خضعت لها الملكة، البالغة من العمر 95 عاماً، أو عن أي تفاصيل تتعلق بوضعها الصحي الحالي.