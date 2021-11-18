مالوما يكشف عن بوستر فيلم Marry Me مع جنيفر لوبيرز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم العالمي مالوما عن البوستر الرسمي لفيلمه المنتظر مع النجمة العالمية جنيفر لوبيرز “Marry Me”، والذي تم تأجيله مرارًا بسبب وباء كورونا، ويشاركهما في بطولته النجم أوين ويلسون.

وظهر مالوما في خلفية بوستر الفيلم بصورة ظهر فيها مع جنيفر لوبيز على شكل ملصق دعائي معلق في الشارع، وأمام الملصق الدعائي ظهرت لوبيز برفقة أوين وهما يمسكان أيديهما.

وشارك مالوما المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة أخرى إلى جانب صورة البوستر الرسمية، ظهر فيها برفقة جنيفر وهي ترتدي فستاناً أبيض وكأنها في زفافها.

وسأل مالوما الجمهور ان كان مستعداً لقول كلمة نعم تعليقاً على سؤال اقتراح الزواج. وسيعرض فيلم Marry Me وهو التعاون السينمائي الأول بين جنيفر ومالوما في صالات السينما في عيد العشاق في فبراير المقبل.