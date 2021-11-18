بالصورة – شاهدوا كيف كانت هند صبري منذ 27 عامًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتمتع الفنانة التونسية، هند صبري، بملامح شرقية جميلة فهي تصنف من بين أجمل الفنانات العربيات بسبب جمالها الطبيعي الملحوظ؛ إذ يبدو أنها أرادت أن توضح أن ملامحها لم تتدخل فيها أيٌّ من عمليات التجميل، وهو ما أثبتته صورتها في الرابعة عشرة من عمرها.

وشاركت هند صبري، جمهورها ومتابعيها عبر خاصية “ستوري”، في حسابها على “إنستغرام”، صورة من الماضي، وأخرى من الوقت الحاضر، وهي في عمر الواحد والأربعين، ليقارن الجمهور بين الصورتين.

ونالت الصورة إعجاب الجمهور بشكل كبير وتداولوها على نطاق واسع، مشيدين بالجمال الذي تتمتع به منذ صغرها، وعدم تغير ملامحها إلا بنسبة قليلة جداً، معتبرين أن العمر لم يمر عليها أو يؤثر فيها.

وبدت صبري، وكأنها مازالت في عمر الشباب حيث خلت بشرتها من علامات التقدم في العمر ولم تختلف هند في سن الأربعين عنها في عمر (14 عاماً)، فهي بنفس رسمة الحواجب وشكل الأنف وأيضاً الشفتان لم تختلفا.

ومؤخراً، كشفت الفنانة هند صبري عن أكثر ما يزعجها بشكلها وهي “أسنانها”، موضحةً أنها كانت ستتسبب في عدم حصولها على أول أدوارها في فيلم “صمت القصور”، عندما كانت تبلغ 14 عاماً.

وشددت صبري على أنها رفضت الخضوع لعمليات تجميل لتغيير شكل أسنانها، لأنه ليس مطلوباً منها أن تكون كاملة، وليس بها أي عيب، خاصة أن أهلها كانوا يقفون بجوارها ويحبونها كما هي.

وأشارت صبري إلى أن العصر الحالي قائم على “الصورة”، فأصبح الناس أكثر حرصاً على الظهور بشكل مثالي، لكن الموضوع أصبح أكثر صعوبة، ووصل إلى حد إزالة عضلات وعظام للظهور بشكل أفضل.