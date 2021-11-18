المنافسة تزداد قوة في TOP CHEF.. تحديات صعبة تدور في القصيم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تزداد صعوبة التحديات بين المشتركين الذين تمكنوا من اجتياز مختلف الاختبارات والمنافسات السابقة، فوصلوا إلى الحلقة الخامسة من الموسم الخامس من البرنامج العالمي “TOP CHEF” بصيغته العربية على MBC1 و”MBC العراق”، حيث دارت تحديات الحلقة ومنافساتها هذه المرة في القصيم.

في بداية الحلقة، استقبلت الشيف منى موصلي المشتركين وكان برفقتها الشيف السعودي محمد عناني، وكان المطلوب منهم اختبار قدرات على التفكير السريع وإيجاد الحلول في ظل ظروف غير متوقعة. لم تتمكن نجلا بن صالح من اختيار المكونات العشرة من المخزن، فخرجت من الاختبار، ثم طلبت موصلي من بقية المشتركين الذين اختاروا المكونات العشرة كاملة الاستغناء عن 5 منها، قبل أن تطلب منهم أن يصنعوا الطبق بالمكونات الخمسة المستبعدة. وكان باتريك مرعب من لبنان هو صاحب الطبق الأفضل، والذي حصل على حصانة تحول دون استبعاده في نهاية الحلقة، وعلى امتياز يجعله واحداً من المحكمين إلى جانب لجنة التحكيم المؤلفة من الشيف منى موصلي، والشيف مارون شديد والشيف بوبي شين.

وقد خاض المشتركون تحدياً صعباً ودقيقاً حيث كان عليهم تقديم أطباق مكونها الرئيسي هو فطر الكمأة، وقد فاز في هذا التحدي مناف البلول من المغرب، فيما انتهت رحلة تامر خليل من مصر.

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها

انطلقت الحلقة بجرس إنذار يدعو المشتركين إلى التوجه نحو المطبخ، حيث كانت الشيف منى موصلي تنتظر المشتركين برفقة محمد عناني وهو الشيف التنفيذي لأحد أشهر مطاعم الرياض، والذي عمل نحو 10 سنوات في أميركا، حتى أصبح مساعداً لكبير الطهاة هناك في مطعم يحمل 3 نجمات ميشلين في سان فرانسيسكو. وطلبت موصلي من المشتركين خوض اختبار قدرة على التفكير السريع في ظل مواجهة ظروف غير متوقعة، وعلى الشيف أن يواجه المشاكل ويتغلب عليها. وكان المطلوب اختيار 10 مكونات من المخزن لتحضير أطباق من اختيار المشتركين، وأعطتهم دقيقة ونصف فقط لاختيار هذه المكونات. ولم تتمكن نجلا بن صالح من اختيار المكونات العشرة كاملة، فاستبعدت من المشاركة في الاختبار، ثم طلبت الشيف منى من المشتركين الآخرين الاستغناء عن 5 مكونات من المكونات العشرة، قبل أن تبلغهم بالاستغناء عن المكونات الخمسة التي اختاروها وتنفيذ أطباقهم بالمكونات الخمسة التي استغنوا عنها، وهو الأمر الذي خلق صعوبة عندهم، لأن بعضهم لم يترك مكونات تسمح بصنع طبق متكامل، وكان عليهم تنفيذ المهمة في غضون 30 دقيقة فقط.

وبعد الانتهاء من تنفيذ الأطباق مرت الشيف منى مع ضيفها محمد عناني على المشتركين لتتذوق الأطباق والحكم عليها. وقد تمكن بعضهم من تقديم أطباق متوازنة رغم استبعادهم مكوناتهم الأساسية. وكشف عناني أن الأضعف في هذا الاختبار كانت أطباق كل من تامر خليل وطارق طه وبلال لونا، بينما كان باتريك مرعب ومناف البلول ومهدي عبد الله هم أصحاب الأطباق الأفضل. وبين هذه الأطباق الثلاثة، كان باتريك مرعب هو صاحب أفضل طبق، والذي حصل على حصانة وامتياز.

بعد ذلك، قالت الشيف منى أن وقت التحدي قد حان، والبداية ستكون بتلبية دعوة سمو الأمير عبد الرحمن بن خالد على عشاء صحراوي في منطقة القصيم. وهنا بدأ المشتركون يتوقعون ما ينتظرهم بعد هذا العشاء. ولم تتأخر الإجابة، حيث استقبلتهم اللجنة مع صاحب الدعوة والفائز بالامتياز، وأخبروهم بأن التحدي يتمثل في تقديم أطباق يكون نجمها هو فطر الكمأة. ولتنفيذ هذه المهمة، كان عليهم البحث بأنفسهم في الأرض في صباح اليوم التالي، على أن يعودوا بعدها إلى مكان تنفيذ التحدي خلال ثلاث ساعات ونصف، لإعداد أطباق من اختيارهم، شرط أن يكون البروتين الوحيد المستخدم في الطبق هو لحم الإبل، من دون كهرباء. وفي اليوم التالي، مشى المشتركون وسط الصحراء بحثاً عن ضالّتهم، وبعد اكتمال المهمة عادوا إلى منطقتهم للمباشرة بتنفيذ التحدي.

انتهى وقت الطهي، وبدأ المشتركون بتقديم الطعام للضيوف والمدعوين واللجنة ومعهم المشترك الفائز في الاختبار، والذين تذوقوا الأطباق وأعطوا رأيهم بها.

وعلى طاولة القرار، أجمعت اللجنة على أن بعض المشتركين نجحوا في ابتكار أطباق متميزة، وهم مناف البلول، تركان شعرواي، شربل حايك، بلال لونا، نسيم رسروماني، ونجلا بن صالح، بينما فاز في التحدي مناف البلول. أما أصحاب الأطباق الأضعف، فهم طارق طه، مهدي عبد الله، نبيل يقوس، أحمد علي حسن الحاج، وتامر خليل. ورأت اللجنة أن هذا الأخير هو صاحب الطبق الأضعف في هذا التحدي، وطلبت منه الشيف منى بالتالي أن يسلم سكاكينه ويغادر البرنامج.

الجدير بالذكر أن المشتركين الذين سيكملون رحلتهم في الحلقة المقبلة هم: نجلاء بن صالح وتركان شعرواي من السعودية، أحمد علي حسن الحاج من السودان، شربل حايك وباتريك مرعب من لبنان، نبيل بقّوس من تونس، نسيم رسروماني ومهدي عبد الله من البحرين، بلال لونا من الجزائر، مناف البلول من المغرب، وطارق طه من فلسطين.

يُعرض برنامج “Top Chef” بموسمه الخامس على MBC1، كل أربعاء في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 مساءً بتوقيت السعودية.

يُعرض برنامج “Top Chef” بموسمه الخامس على “MBC العراق”، كل أربعاء في الساعة 08:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 11:00ليلاً بتوقيت العراق.