شركة صبّاح إخوان تحصد جائزة MENA Trendsetter of the Year

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقيم في دبي حفل BroadcastPro ME Awards في دورته الحادية عشرة لتوزيع جوائزASBU BroadcastPro، المتخصص في مجال البث التلفزيوني والإنتاج على كافة المستويات والذي يعتبر مرجعاً عالمياً في عالم البث والبث الإقليمي. جرى الحفل في 16 نوفمبر الحالي، في ويستن مينا سياهي، دبي.

مرة أخرى تعتبر هذه المسابقات مقياس قوي للاتجاهات التي تشكل البث الإلكتروني والبث الإقليمي. شعار الحفل هذه السنة “المحتوى هو الملك” هو أصدق من أي وقت مضى، ولعب مبتكرو المحتوى دورا متزايد الأهمية في تحديد المكان الذي يجب إنفاق الأموال الذكية فيه. وتم خلاله تكريم أبطال أساليب العمل الجديد الذين غيروا قواعد اللعبة وبرعوا بأسلوبهم الرائد.

عكست الجوائز الوجه المتغير لعالم صناعة المحتوى التلفزيوني والـSVOD- OTT في مشهد صناعي جديد من خلال مجموعة شركات كبيرة وصغيرة تصبغ المشهد العام في عالم الإنتاج.

حصدت شركة صبّاح أخوان جائزة “MENA Trendsetter of the Year” كواحدة من أكبر الشركات الإقليمية الرائدة في مجال الإنتاج التلفزيوني والدرامي، مواكبة لتطورات المجال على مختلف الصعد.

مرة أخرى، أثبتت شركة صبّاح أخوان بفضل شغفها الذي لا يمكن إنكاره بإنتاج المحتوى لتكون الرائدة في مجال صناعة المسلسلات والأفلام العربية. وخلال الحفل، أعلنت Vijaya Cherian مديرة تحريرCPI Trade Medi عن تقديرها لآخر إنجاز حققته شركة صبّاح.

حيث لأول مرة في تاريخ إنتاج الدراما العربية تقوم شركة من المنطقة العربية بتصدير Format، من خلال بيع Format مسلسل “الهيبة” إلى أحد رواد الإنتاج وهي شركة الإنتاج التركية Ay Yapım.

هذه الجائزة بالفعل استُحقت بجدارة وقد فتحت باباً جديداً في مجال تصدير الدراما العربية.