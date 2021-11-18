شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيى حفلاً غنائيًا اليوم فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحيى قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، اليوم الخميس، حفلاً غنائيًا بموسم الرياض، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، ومن المقرر أن يقدم كاظم الساهر باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

وتعد حفلة القيصر واحدة من الحفلات الجماهيرية المنتظرة بالموسم، وذلك لشعبية القيصر، وما تحمله معه الكلمة واللحن والقصيد من معانى مختلفة، حيث شكل الساهر مع جمهوره توأمة عرفت "بالحب والحنين" فى قصائدة المغناة، تحديدا مع قصائد الراحل نزار قباني التي سكنت الوجدان.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".