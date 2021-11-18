شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الإمبراطور..نجمات الفن يتحدثن عن قبضة يد أحمد زكى فى مشاهد الضرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد النمر الأسود أحمد زكى، حيث أنه من مواليد 18 نوفمبر 1949، ولد فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز، ليبدأ بعدها مشوارا فنيا حافلا بالنجاح على مدار 32 عاما حتى وفاته عام 2005 متأثرا بمرض السرطان.

وتحدثت أكثر من نجمة عن ذكرياتها مع النجم أحمد زكى في التصوير في أكثر من لقاء تلفزيونى، وخصوصا عن مشاهد الضرب وقوة يد النمر الأسود.

حيث قالت النجمة هالة صدقى:" أحمد زكى ضربنى فى مشهد من فيلم الهروب، وإيده مرزبة، وبالفعل وشى ورم واتألمت بشدة وجاء الماكيير وقالى هنعيد المشهد تانى لأنه نتيجة ضربة القلم الحسنة اللى كنت مركبها طارت، واضطرينا نعيد المشهد تانى وبكيت لأنى هضرب قلم تانى من أحمد زكى".

وكشفت النجمة نبيلة عبيد في فيديو نادر لها عن أصعب مشهد جمع بينها وبين النجم أحمد زكى في فيلم " شادر السمك"، وسبب الخلاف الذى حدث بينهما بسبب مشهد الضرب، مؤكدة أن ضربه لها كان من أصعب المشاهد.

حيث قالت نبيلة عبيد، :" المشهد فيه 3 صفعات بسبب الموقف الذى تكتشف فيه البطلة زواج أحمد زكي عليها وفوجئت خلال تصوير المشهد بقلم شديد ينزل على وجهى فأوقفت التصوير وبكيت بشدة وشفايفي جابت دم، وبعدين استفزيته بالكلام رجعنا نصورهو ضربني وأنا ضربته، ووقفوا المشهد وأنا جايبه تمثال حديد وكنت هضربه بيه على دماغه".

وتابعت في الفيديو النادر: قلت له لابد أن أعلم أين ستضرب القلم وليس فجأة واختلفنا على ذلك لأنه كان يرى أن الضربة ستكون طبيعية وليست مرتبة وبالفعل أكملنا المشهد وخربشت أحمد في يده و جابت دم أثناء التصوير بسبب انفعالي الشديد".

واستعادت النجمة يسرا ذكرياتها مع أحمد زكى، وقالت: كان خفيف الظل وطلب منها أن تضربه فى كواليس تصوير "الراعى والنساء" وقال لها "ضرس العقل بتاعى وقع من قلم سعاد حسنى" قائلة: مبعرفش اضرب فقال لى اضربى بجد"، وتكرر الأمر بينهما فى فيلم "نزوة"وأضافت: "ضربنا بعض أنا وأحمد زكى علقة بجد".