شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تهنئ أحمد حلمي بعيد ميلاده: "ملكى وتوأم روحى أحبك إلى ما لا نهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة مني زكي رسالة لزوجها النجم أحمد حلمي بمناسبة عيد ميلاده الـ 52 ، وهو من مواليد يوم 18 نوفمبر 1969، وهو نفس يوم ميلاد مني ولكن عام 1976، ونشرت مني صورة لحلمي عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، مصحوبة برسالة تقول بها :"كل عام وإنت بخير ملكي توأم روحي وغير ذلك الكثير.. أحبك إلى ما لا نهاية"، كما تلقت مني الكثير من التهنئات عبر حسابها بعيد ميلاد الثنائي الأشهر في الوسط الفني، حيث ولد الثنائى في مصادفة غريبة خلال نفس اليوم الـ 18 من نوفمبر.

فيلم جديد

من ناحية أخري يواصل النجم أحمد حلمى تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العيل"، حيث انتهى هذه الأيام من تصوير بعض مشاهده داخل أحد مولات منطقة الشيخ زايد، والتى ما زلت تحت التأسيس، حيث تتطلب طبيعة المشاهد هذا الأمر، وجمعت هذه المشاهد حلمى بالفنانات روبى ونسرين أمين ونور إيهاب.

كما تقوم النجمة منى زكى حاليا بتصوير فيلم "الجواهرجى" مع النجم محمد هنيدى، وهو الفيلم الذى يجمعهما منذ فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية"، وشارك الفنان أحمد حلاوة صورة بصحبة هنيدى ومنى زكى في كواليس التصوير أثناء الاستراحة من التصوير لاقت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى معربين، عن اشتياقهم لمشاهدة الفيلم.

وآخر أعمال النجمة منى زكى، مسلسل "لعبة نيوتن"، وعرض في سباق دراما رمضان الماضى، ومن بطولة كل من: محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.