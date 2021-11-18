شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مقتل مغنى الراب يونج دولف فى حادث إطلاق نار بولاية تينيسى الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي مغني الراب يونج دولف مصرعه في حادث إطلاق نار خارج متجر في ممفيس بولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك وفقا لما نشره موقع بيلبورد.

ووفقا للمعلومات المنشورة بالموقع فالحادث وقع خارج محل للمخبوزات يدعي Makeda’s Cookies ، حيث عثرت الشرطة على دولف وأعلنت وفاته في مكان الحادث عن عمر 36 عامًا.

حقق أدولف روبرت ثورنتون جونيور نجاحًا كبيرًا كنجم مستقل في مجال موسيقى الراب في ممفيس بعد إصدار ألبومه الأول King of Memphis في عام 2016، ومنذ ذلك الحين ، قدم دولف ثلاثة ألبومات من أفضل 10 ألبومات في قائمة Billboard 200.

على الرغم من نجاحات دولف إلا أنه كاد أن يفقد حياته عدة مرات في الماضي بسبب عمليات إطلاق النار المتعددة، في فبراير 2017 ، تم إطلاق أكثر من 100 طلقة على سيارته الرياضية في شارلوت بولاية نورث كارولينا، وخرج سالماً دون أن يصاب بأذى ثم أطلق أغنية بعنوان "100 Shots" وفي وقت لاحق من ذلك العام ، تم إطلاق النار على دولف في لوس أنجلوس ، حيث تعافى من ثلاث إصابات بطلقات نارية.