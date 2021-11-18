أحمد زكي يغني "أزأز كابوريا" مع نور الشريف وسمير صبري في فيديو نادر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتمتع الفنان الكبير أحمد زكي بشعبية كبيرة تزداد كلما مرت سنوات على رحيله، وفي يوم ميلاده يحرص جمهوره على الاحتفال بهذه المناسبة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى رحيل الفنان أحمد زكي فيديو نادرا للنمر الأسود، أثناء تواجده في إحدى السهرات التي أقيمت على هامش الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وقام مُقدم السهرة الفنان سمير صبري، بمطالبة الفنان أحمد زكي، والفنان نور الشريف بالصعود إلى خشبة المسرح لتهنئة صديقهما الفنان محمود عبدالعزيز بحصوله على الجائزة الأولى في التمثيل عن دوره في فيلم ''الكيت كات''.

وأعطاهم سمير الميكرفون ليغني كل منهم مقطعا من أغنية، فغنى زكي أغنية "أزأز كابوريا"، وغنى نور جزءا من أغنية سوسو حانتوسو، بينما غنى عبدالعزيز جزءا من أغنية ''يا صهبجية''.

وكان نور مشاركا في المهرجان بفيلم ''الصرخة''، أما زكي فكان يُعرض له ''الراعي والنساء''.