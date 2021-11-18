الليلة.. أحمد فهمي يكشف أسرار جديدة في برنامج "حبر سري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل الفنان أحمد فهمي ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم، في ثاني حلقات برنامجها الجديد "حبر سري"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، وذلك مساء اليوم الخميس الموافق 18 نوفمبر الجاري.

ويتحدث الفنان أحمد فهمي خلال اللقاء، عن أزماته مع النجوم والمشاهير، منها أزمته مع لاعب نادي الزمالك محمود شيكابالا، وخلافه الكبير مع الفنان محمد رمضان، الذي تصالح معه مؤخرًا.

كما يعلق الفنان أحمد فهمي عن انتشار جملة "هنا الزاهد لايقة على أحمد حاتم"، وذلك بعد تعاونهما معًا في أكثر من عمل فني، ويكشف رأيه في هذه الأقاويل، وعلاقته بالفنان أحمد حاتم.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمي، طرح مؤخرا الإعلان الأول لـ"فهميات" العمل المنتظر عرضه له على منصة شاهد VIP، وكتب عبر تويتر: "محتوى غير هادف.. وغير قابل للنقد.. فهميات قريباً على شاهد vip".

وأضاف: "سعيد بظهور أول تعاون بيني وبين مؤسسة طارق نور، واستنوا مفاجآت كتير قريب".