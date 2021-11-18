صورة| منة فضالي وأحمد زاهر في كواليس تصوير فيلم "فارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة منة فضالي بصحبة الفنان أحمد زاهر في كواليس تصوير الفيلم السينمائي الجديد "فارس".

ونشرت فضالي، الصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وعلقت: "الآن مع صديقي وأخويا وعشرة العمر اللي بحبه النجم أحمد زاهر.. مبروك يا حبيبي فيلمك (فارس) وتكسر الدنيا، والعسل المخرج المتميز رؤوف عبد العزيز".

وأضافت: "سعيدة إني معاكم بجد.. فيلم فارس إنتاج شركة الجذور تأليف حسام موسى، وإخراج الأستاذ رؤوف عبد العزيز".

تدور قصة الفيلم حول شخصية "فارس" شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية ولكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفي، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

"فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، عابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، وتأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.