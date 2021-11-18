نجيب ساويرس ينتقد هاني شاكر: “اول مرة اشوف نقيب للمغنيين فخور جدا بمنع الغناء”

كتب امير فتحي في الخميس 18 نوفمبر 2021 11:48 صباحاً - انتقد رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس، عبر سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر، قرار نقابة الموسيقيين التي يرأسها الفنان هاني شاكر بوقف عدد من المغنيين عن الغناء.

وانتقد نجيب ساويرس قرار المنع بالقول “ربنا بس اللي يمنع حد من الغناء…. # بنحب الغناء الشعبى … قرار معيب !”.

ثم تابع في تغريدة اخرى: “اول مرة اشوف نقيب للمغنيين فخور جدا بمنع الغناء … الجمهور اللي يقرر يسمع مين و ميسمعش مين.. مش النقيب !”.

وردا على احد المتابعين الذي قال له: “المفروض حضرتك من الطبقة الراقية في الفكر والذوق بناء ع تربيتك وشخصك و وضعك ازاي بقي توافق ع التفاهه دي اللي بوظت عقول وفكر مجتمعنا اللهم إذ كنت شخصك عايز المجتمع ينحط اكتر من كده” اجاب ساويرس “مش عاجبك متسمعهوش ..!”.

وكانت نقابة الموسيقيين قد أعلنت امس قائمة الممنوعين من الغناء والتي شملت كل من.. حمو بيكا حسن شاكوش كزبرة وحنجرة مصطفي زكريا الشهير بمسلم أبو ليلة أحمد قاسم الشهير بـ فيلو أحمد موزة حمو طيخة ريشا كوستا وسمارة شواحة ولاد سليم العصابة الزعيم علاء فيفتى فرقة الكعب العالى مجدى شطة وزة شكل عمرو حاحا.