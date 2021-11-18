إيهاب توفيق يحطم الأرقام القياسية مع لايف ستايلز ستوديوز.. “انت اختياري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع الفنان المصري إيهاب توفيق أن يحقق رقمًا قياسيًا من حيث نسبة المشاهدة لأغنيته الجديدة “انت اختياري”، والتي تمثل تعاونه الأوّل مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وأعلن حساب “لايف ستايلز ستوديوز” على موقع “تويتر” تحقيق الأغنية أكثر من 5 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوعين: “سجلت أغنية انت اختياري للنجم ايهاب توفيق 5 مليون مشاهدة على اليوتيوب”.

وشكّلت أغنية “انت اختياري” عودة قويّة لإيهاب توفيق إلى جمهوره بعد غياب عدّة سنوات، إذ رصدت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” للأغنية ميزانية عالية جدًا لتخرج إلى الجمهور بمستوى يليق بالفنان المصري الشهير وبالشركة الرائدة في عالم الإنتاج الموسيقي بالوطن العربي.

وأغنية “انت اختياري” باللهجة المصرية، من كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش.

وكان الجمهور قد تفاعل مع أغنية “انت اختياري” من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، فنال العمل إعجاب الآلاف من محبي إيهاب توفيق خلال فترة قصيرة، وحرصوا من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديده وتهنئته.