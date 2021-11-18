داليا مبارك في إمتحان مفاجئ.. وتتصدّر بساعات!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة السعودية داليا مبارك أغنية جديدة بعنوان “اللي ذاكر ذاكر” كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

الأغنية فيها عتب وحب وألم وفراق، أدتها داليا بصوتها الرقيق والحساس ويقول مطلعها: “جاي دلوقتي تفكرني … اننا كان بينا وعود …وفاكرني هحن وهرجع … وهموت فعنيك السود … لاء شكرًا احب اقولك ..ان الموضوع مرفوض”.

وكانت داليا قد روّجت للأغنية بطريقة مميّزة، حيث شوقت المتابعين بإمتحان مفاجئ ثم طالبتهم بإنتظار نتيجة الإمتحان لتأتي النتيجة بأغنية “اللي ذاكر ذاكر” التي تصدّرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا بعد ساعات قليلة من صدورها على موقع “يوتيوب”.

الجدير ذكره أن داليا مبارك كانت قد شاركت في اليوم الوطني السعودي الـ 91، حيث قدم كل من الفنانين النجوم: راشد الماجد، ماجد المهندس، أصيل أبو بكر، داليا مبارك، وعايض أوبريت “ليلة وطن”، أضخم أوبريت غنائي استعراضي من نوعه، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة السعودية ومجموعة ام بي سي.