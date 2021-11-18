“قرى الاطفال SOS” ترحب بـ محمود نصر سفيرها للنوايا الحسنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت جمعية قرى الاطفال SOS، تعيين النجم محمود نصر، سفيراً للنوايا الحسنة للجمعية في سوريا.

وكتب الحساب الرسمي لـ”قرى الاطفال SOS” td في سوريا، عبر “تويتر”: “يسر قرى الأطفال SOS سوريا تعيين السيد محمود نصر سفير النوايا الحسنة خلال العشاء الخيري في 19 نوفمبر كشخص داعم ومؤثر يساعد في تحقيق مهمة ورسالة قرى الأطفال SOS”.

من جانبه عبّر محمود نصر عن سعادته بتعيينه سفيرًا للجمعية وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “شكر كبير من القلب لجمعية قرى الاطفال SOS على شرف منحي هذا المنصب . بتمنى نكون كلنا سوا ايد وحدة ونساعد بمنح مستقبل افضل للاطفال فاقدي الرعاية الاسرية بكفالتك لطفل بتكفل مستقبل لطفلك كل الشكر و المحبة للجميع”.

يُذكر أن آخر أعمال محمود نصر، مشاركته ببطولة مسلسل “60 دقيقة” الذي عرض على منصة “شاهد”، وينتمي العمل لنوعية الإثارة والتشويق، ويتكون من 9 حلقات من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

ويشارك إلى جانب محمود نصر في بطولة مسلسل “60 دقيقة”، نخبة من النجوم وهم: ياسمين رئيس، شيرين رضا، خالد كمال، فاطمة البنوي، مها نصار، أحمد كشك، سوسن بدر، أحمد رزق، حنان يوسف، أحمد الرافعي، مروة الأزلي والمسلسل من إنتاج شركة “الصباح اخوان”.