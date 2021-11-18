حاتم عمور يطرح “مايستهلني” من ألبوم “بلا حدود”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم المغربي حاتم عمور، عملا فنيا جديدا بعنوان “مايستهلني”، عبر قناته على موقع “يويتوب” ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بحاتم وكذا في المنصات الرقمية والإذاعات والقنوات التلفزيونية.

وتعامل عمور في هذه الأغنية مع محمد المغربي على مستوى الكلمات وألحان مهدي مزين، وتوزيع طارق الحجيلي ومادارا. أما كليب الأغنية تم تصويره تحت إشراف المخرج أنس الكاد.

الأغنية تجمع بين العتاب والفرحة بطريقة فنية جديدة، تتناول حاتم قصة شخص تعرض للخيانة من طرف أحبائه الذين تخلوا عنه ويعاتبهم من خلال أغنية “مايستهلني”.

و”مايستهلني” هي تالث أغاني ألبوم بلاحدود لحاتم عمور لسنة 2021 ،الذي يتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها الخليجية والعراقية ولهجات عربية أخرى، إضافة إلى أغنية باللغة الإسبانية و مفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا خلال صدور أغاني الألبوم.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال حاتم عمور الغنائية كليب “أحلى إبداع”، باللهجة العراقية من كلمات عماد الأسعد وألحان أسعد حسن وتوزيع حمزة الغازي، أما كليب الأغنية تم تصويره مشاهده بمدينة الدرالبيضاء، تحت إشراف المخرج أنس الكاد.