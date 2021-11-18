نقابة الموسيقيين تستدعي حسن أبو الروس للتحقيق.. وهاني شاكر يكشف الأسباب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية بيانا لتوضيح الأسباب الحقيقية لمنع الفنان حسن أبو الروس من الغناء، بعدما تسبب البيان الأول في موجة من السخرية الممزوجة بالغضب داخل الوسط الفني، وتساءل أغلب الممثلين ومن بينهم آيتن عامر والمخرج ماندو العدل عن المقصود بالمظهر العام.

النقابة تجاهلت السخرية، وأصدرت توضيحا قالت فيه أن أبو الروس محال إلى التحقيق يوم الأحد المقبل، بسبب غنائه مع فرقة هشام عباس وإيهاب توفيق دون حصوله على ترخيص لذلك، كما أنه لم يلتزم بدفع رسوم الحفل والترخيص.

وكشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أسباب إيقاف الفنان حسن أبو الروس عن الغناء لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بها.

وقال هاني شاكر خلال مداخله هاتفية في برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم التحقيق مع الفنان حسن أبو الروس يوم الأحد المقبل في النقابة، مشيرًا إلى أن في حال التحقيق معه سينتهي الموضوع.

وتابع هاني شاكر أن سبب إيقاف حسن أبو الروس عن العمل كان بسبب غنائه مع فرقة هشام عباس وإيهاب توفيق دون حصوله على ترخيص لذلك، كما أنه لم يلتزم بدفع رسوم الحفل والترخيص.

وشدد نقيب الموسيقيين على ضرورة التزام أعضاء نقابة الموسيقيين بالمظهر العام وعدم تعمد لفت النظر حولهم بطريقة غريبة.

وبنفس الوقت قال هاني شاكر، إن قرار منع 19 مطرب مهرجانات من الغناء يعود لأكثر من شهرين، وتم إضافة عدد من الأسماء بعد عمل اختبار لبعضهم، مؤكدا أن النقابة تعمل على الحفاظ على الذوق العام من خلال الأغاني.

وفيما يتعلق بوضع حسن شاكوش، قال: اللي عايز يسمع حسن شاكوش يسمعه على موقع يوتيوب لكنه لن يغني بقاعات الأفراح والمسارح داخل مصر، مؤكدا أن قرار سحب الرخصة منه جاء بإجماع مجلس نقابة الموسيقيين، وتابع: من حق الممنوعين أن يغنوا خارج مصر أو عبر يوتيوب.

وأكد أنه سيكون هناك تنسيق بين النقابة والجهات التنفيذية وشرطة السياحة لمنع من ضمته القائمة من الغناء في الحفلات.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا بوقف الفنان الحسن مصطفى أحمد الشهير بـ “حسن أبو الروس” عن الغناء اعتبارا من يوم 17 نوفمبر الجاري، كما صدر قرار آخر ضم أسماء العديد من نجوم المهرجانات الشعبية من بينهم حسن شاكوش وحمو بيكا.