بعد 20 عاماً.. نجوم “هاري بوتر” يجتمعون مجددًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة وارنر بروز، يوم الثلاثاء، أنه سيتم لم شمل نجوم سلسلة أفلام “هاري بوتر”، بعد 20 عاماً من إطلاق الفيلم الأول، ضمن عرض تلفزيوني فريد من نوعه.

وبحسب المعلومات، فإن العرض التلفزيوني تحت عنوان “Return to Hogwarts” (أي العودة إلى هغوارتز)، سيُذاع في الأول من كانون الثاني 2022، بحضور الممثلين دانييل رادكليف وإيما واتسون وروبرت غرينت وعدد من الممثلين الآخرين.

ويُظهر المقطع الدعائي، الّذي تبلغ مدته 52 ثانية، لقطات قديمة من سلسلة الأفلام الّتي عُرضت في السابق، مع أسماء “الممثلين الأسطوريين” الّذين سيعودون “إلى حيث بدأ السحر”.

ومن الجدير بالذكر أن سلسلة أفلام هاري بوتر حققت نجاحاً كاسحاً، حيث بلغت الإيرادات 7.8 مليار دولار على مستوى العالم.