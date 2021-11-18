استدعاء شقيق هيا الشعيبي إلى التحقيق.. وهي تُعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان ثامر الشعيبي شقيق النجمة الكويتية هيا الشعيبي، استدعاءه إلى التحقيق بسبب مشكلة تتعلق بالأخيرة وطرف ثانٍ لم يُفصح عنه، مؤكداً ألّا علاقة له بالأمر، مع ترجيحات بأن تكون النجمة إلهام الفضالة هي الشاكية.

وقال عبر حسابه على تطبيق “سناب شات”: “مشكلة تتعلق بهيا، فما دخلي أنا كيف يتصلوا بي ويستدعوني إلى التحقيق، لا علاقة لي!”. وأضاف: “من دون ذكر أسماء، ولكن من على رأسه بطحة يتحسسها، حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم”.

وعلّقت هيا الشعيبي على أزمة شقيقها، معلنةً رفع شكوى ضده لدى قسم الجرائم الإلكترونية من طرف لديه خلاف معها.

وتابعت: “إذا كانت هناك مشكلة لأحد معي، فلماذا يضع أخوتي وسط الخلاف؟ دعوا ثامر، فلا علاقة له، كلكم تعرفونه، لم يضر ولم يشتم أحداً في حياته”. وكانت المباحث الإلكترونية في الكويت استدعت هيا الشعيبي التي كشفت أن زميلتها ومواطنتها الفنانة إلهام الفضالة تقدّمت بشكوى ضدها.