شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة جديدة بقضية أليك بالدوين.. دعوى قضائية تؤكد المشهد لم يتطلب إطلاق رصاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ميمى ميتشل المشرفة على نص فيلم rust عن مفأجاة قد تقلب موازين قضية مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشيز برصاصة أطلقت بالخطأ، حيث قامت برفع دعوى قضائية ضد منتجى الفيلم وأليك بالدوين، أكدت بها أن سيناريو الفيلم لم يتطلب أبدا إطلاق الرصاص من مسدس أثناء المشهد الذى كان الممثل أليك بالدوين يتمرن عليه خلال الحادث، كما أشارت إلى أنه كان يتعين على بالدوين التحقق بنفسه من عدم احتواء المسدس على ذخيرة حية وألا يكتفى بالاعتماد على تأكيد مساعد المخرج بأن المسدس آمن للاستخدام.

وقالت شكوى ميتشل: "أليك بالدوين، عن قصد، دون سبب أو عذر، قام بإطلاق النار من البندقية المحملة على الرغم من أن المشهد الذى سيتم تصويره لم يستدعى تصويب وإطلاق النار من السلاح النارى"، وفقا لصحيفة ذا جارديان.

وتابعت "اختار السيد بالدوين لعب الروليت الروسى بمسدس محشو دون التحقق منه ودون أن يقوم صانع الأسلحة بذلك، كان سلوكه وسلوك المنتجين.. سواء أفعالًا مقصودة أو إغفالات، دون أى سبب أو عذر عادل وبتجاهل تام للعواقب".

ووفقًا للدعوى القضائية ، كانت ميتشل تقف على بعد أقل من 4 أقدام من بلدوين عندما أطلق النار، ونتيجة لذلك تعرضت "لصدمة جسدية خطيرة وصدمة وإصابة"، فضلاً عن آلام ومعاناة نفسية وجسدية وعصبية شديدة.

من بين المتهمين الآخرين المدرجين فى دعوى ميتشل، مسئولة الأسلحة هانا جوتيريز ريد، ومساعد المدير ديفيد هولز، والعديد من شركات الإنتاج، وتأتي الدعوى بعد أسبوع من رفع رئيس قسم الإضاءة فى الفيلم سيرج سفيتينوى دعوى قضائية ضد بالدوين وآخرين، بدعوى الإهمال الذى تسبب له فى "ضائقة نفسية شديدة" من شأنها أن تطارده إلى الأبد.