شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "منستغناش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أحمد سعد فيديو كليب أغنيته الجديدة " منستغناش" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، ونشر سعد مقطع منها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" منستغناش دلوقتي علي يوتيوب"، وهي من ألحان محمود أنور، من كلمات أمير عشماوى، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وتقول كلماتها :"هعود نفسى على بُعدَك منستغناش حقيقى خسرت من وقتى و عمرى بلاش..و جه التوقيت اروح لبعيد وصلنا لحل منفعناش..حاجات فى حياتى عديتها و مبحسبهاش..بشوفك فيها زى خيال و حد مجااش و بتمنى اكون اقوى اكون اقوى و متتعبناش".

واحتفل أحمد سعد مؤخرًا بتخطى أغنيته الجديدة "ع الدوغرى" مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، إضافة إلى تصدرها تريند يوتيوب، حيث نشر سعد بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق عليه: "الحمد لله.. كراسينا ملك، ومش إيجار..

وفى سياق آخر، ينتظر الملحن محمود أنور طرح أغنية "نتكلم" الذى يتعاون فيها مع الفنان تامر عاشور، من كلمات حسام سعيد، وتوزيع موسيقى محمد شفيق، حيث تم الانتهاء من تسجيل الأغنية وجارى تحديد موعد طرحها على يوتيوب ومنصات الأغانى.

وكان آخر أعمال الملحن محمود أنور أغنية "فى جمال كدة " للنجم تامر حسنى من ألبوم "خليك فولاذى"، من كلمات حسام سعيد، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، وأغنية "لسه الحالة ماتسرش" للنجم فضل شاكر من كلمات حسام سعيد إسماعيل، ومن توزيع موسيقي صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف عام إياد النقيب.