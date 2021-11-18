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حسام داغر يجري جراحة طارئة اليوم بمصر بعد تعرضه لجرح كبير بقدمه فى جورجيا

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القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسام داغر عن إجرائه عملية جراحية بشكل طارئ اليوم بعد عودته من السفر أمس، وذلك عقب تعرضه لجرح كبير بقدمه، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"مبحبش اتكلم كتير في حاجه تخص تعب عندي او اشكي لحد و بحب دايما الناس تشوفني مبسوط زي ما بحب اشوفهم مبسوطين .. انا جيت من السفر امبارح بس كنت مصاب اصابة جرح كبيرفي رجلي و انا في جورجيا و دخلت بسببها المستشفي الالماني هناك عملوا جراحة سريعة و افتكرت الموضوع هيخلص علي كده بالمتابعة".

وتابع :" و لكن بعد كام يوم لقيت الموضوع بيكبر و مخلصش و مضطر اعمل عملية النهاردة في مصر بعد ما رجعت و قالولي الحالة طارئة و للاسف العمليه بنج كلي و المتابعه بعدها اهم لضمان نجاح العملية.. قلت الحمدلله و انا مؤمن دايما ان قضاء الله اخف و أحن من أي حاجة تانية و أكيد ده الأفضل لإني واثق إن ربنا بيختارلي الأفضل".

وأضاف :"بطلب منكم الدعاء بس لتخفيف أي ألم وبشكركم أنا بس حبيت أشارك لحظات ضعفي زي لحظات فرحي لإني إنسان طبيعي بشعر بالخوف و الضعف زي أي إنسان و بمر بفترات مختلفة بس علطول بقول الحمدلله علي كل شيء .. الحمدلله في السراء .. الحمدلله في الضراء .. الحمدلله عل كل حال".


حسام داغر

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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