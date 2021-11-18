شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يجري جراحة طارئة اليوم بمصر بعد تعرضه لجرح كبير بقدمه فى جورجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسام داغر عن إجرائه عملية جراحية بشكل طارئ اليوم بعد عودته من السفر أمس، وذلك عقب تعرضه لجرح كبير بقدمه، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"مبحبش اتكلم كتير في حاجه تخص تعب عندي او اشكي لحد و بحب دايما الناس تشوفني مبسوط زي ما بحب اشوفهم مبسوطين .. انا جيت من السفر امبارح بس كنت مصاب اصابة جرح كبيرفي رجلي و انا في جورجيا و دخلت بسببها المستشفي الالماني هناك عملوا جراحة سريعة و افتكرت الموضوع هيخلص علي كده بالمتابعة".

وتابع :" و لكن بعد كام يوم لقيت الموضوع بيكبر و مخلصش و مضطر اعمل عملية النهاردة في مصر بعد ما رجعت و قالولي الحالة طارئة و للاسف العمليه بنج كلي و المتابعه بعدها اهم لضمان نجاح العملية.. قلت الحمدلله و انا مؤمن دايما ان قضاء الله اخف و أحن من أي حاجة تانية و أكيد ده الأفضل لإني واثق إن ربنا بيختارلي الأفضل".

وأضاف :"بطلب منكم الدعاء بس لتخفيف أي ألم وبشكركم أنا بس حبيت أشارك لحظات ضعفي زي لحظات فرحي لإني إنسان طبيعي بشعر بالخوف و الضعف زي أي إنسان و بمر بفترات مختلفة بس علطول بقول الحمدلله علي كل شيء .. الحمدلله في السراء .. الحمدلله في الضراء .. الحمدلله عل كل حال".