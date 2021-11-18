هنا الزاهد: "عُمري ما ندمت على دور رفضته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة هنا الزاهد، على سؤال وجه إليها من أحد متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة "استوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، جاء فيه: "دور ندمتي إنك رفضتيه؟".

وعلقت "هنا" قائلة: "عمري ماندمت على دور رفضته، لأني دائما مقتنعة إن ربنا دائما بيعملي الأحسن".

وكان الكاتب والسيناريست محمد صادق، قد أعلن مؤخرا عن انضمام الفنانة هنا الزاهد لفيلمه الجديد "بضع ساعات في يوم ما".

من ناحية أخرى، شاركت هنا الزاهد في رمضان الماضي 2021، في مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.