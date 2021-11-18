بسبب عامل.. فلوكس يروي موقفا لـ رشدي أباظة مع المخرج عاطف سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روى الفنان أحمد فلوكس، موقفا إنسانيا للفنان الراحل رشدي أباظة جمعه بالمخرج عاطف سالم في أحد الأعمال الفنية بسبب عامل.

ونشر فلوكس، صورة رشدي أباظة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أثناء تصوير أحد أفلامه تعصب المخرج عاطف سالم على أحد عمال الاستديو بسبب عدم سرعة إنجازه للعمل المطلوب منه وقام عاطف سالم بطرد هذا العامل، فقام رشدي أباظة يهدأ من روع المخرج ولكنه رفض فهدد رشدي أباظة بالإنسحاب من الفيلم إن لم يعدل عاطف سالم عن قرار طرد هذا العامل وتدخل المنتج وباقي فريق العمل وعاد العامل للفيلم بعد ما جعله رشدي أباظة يعتذر للمخرج".

وأضاف: "أقام رشدي أباظة غدوة فلاحي مع جميع عمال الفيلم وجلس معهم على الطبلية وكانت هذه عادته مع كل عمال كل فيلم يعمل فيه، وكان يستمع لكل عامل ويقوم بحل مشاكلهم المادية والعائلية في كثير من الأحيان.. رشدي أباظة ربنا يرحمه".

جدير بالذكر أن الفنان رشدي أباظة ولد عام 1926 لأم إيطالية وأب مصري، ولم يُكمل دراسته الجامعية بسبب عشقه للرياضة، وبدأ حياته في عالم السينما حين أسند إليه المخرج بركات دورًا مهمًا في فيلم المليونيرة الصغيرة عام 1948، وفي عام 1950 سافر إلى إيطاليا لمدة ستة أشهر على أمل الظهور في أفلام إيطالية، ولكن لم يكتب له النجاح هناك.

ومن أهم أفلامه: "امرأة على الطريق، الرجل الثاني، صراع في النيل، في بيتنا رجل، الزوجة رقم 13"، وتوفي في عام 1980 بعد معاناة مع سرطان المخ.