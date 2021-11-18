بعد منع ٢٠ مغنيا.. طارق الشناوي: الحل الوحيد لهاني شاكر أن يغني مهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الناقد الكبير طارق الشناوي، على قرار نقابة المهن الموسيقية الذي صدر أمس بمنع ٢٠ مغني مهرجانات من الغناء.

وقال "الشناوي" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "سيسقط في الأيام القادمة وكالعادة قرار هاني شاكر نقيب الموسيقيين بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، ليس مهما أسمائهم التي أصبحت تريند في السخرية منهم".

وتابع: "الأمور لا تتم معالجتها على هذا النحو ولكن بخلق مناخ صحي لكي نقدم فنا موازيا قادر على عودة المؤشر إلى الغناء الرصين، طوال التاريخ وهذا النوع متواجد في الشارع، عدوية يغني السح الدح أمبوه وأم كلثوم تغني الأطلال".

وأضاف: "لا مصادرة على لون غنائي له مساحة في الشارع لا يمكن لأحد إنكارها، لم تمكن المرة الأولى التي يمنعهم هاني من الغناء ثم يتراجع، لقد سبق لهاني شاكر غناء بنت الجيران في لقاء تليفزيوني مع وفاء الكيلاني وهي أكثر مرة حقق كثافة استماع".

واختتم الشناوي حديثه قائلا: "بينما في السنوات الأخيرة لم يردد له الشارع أغانيه الجديدة، الحل الوحيد لكي يعاود التواصل مع الجمهور أن يغني هاني مهرجانات".

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت قرار أمس بمنع ٢٠ مغني مهرجانات من الغناء، لعل أبرزهم: حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة وحنجرة، مسلم، وآخرون.