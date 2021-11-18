هنا الزاهد ترد على سؤال أحد متابعيها: "محتاجة أنزل 3 كيلو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة هنا الزاهد، على سؤال وجهه إليها أحد متابعيها، جاء فيه: "في حاجة في شكلك نفسك تغيريها؟".

وردت "هنا" على سؤاله عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، قائلة: "أنا راضية عن شكلي الحمد لله بس محتاجة أنزل 3 كيلو.. بس كدة".

وكان الكاتب والسيناريست محمد صادق، أعلن مؤخرا عن انضمام الفنانة هنا الزاهد لفيلمه الجديد "بضع ساعات في يوم ما".

من ناحية أخرى، شاركت هنا الزاهد في رمضان الماضي 2021، في مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران، محمد رياض، وهو من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

