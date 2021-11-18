رامي صبري يُعلن موعد طرح أغنية "هموت من غيرها" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان رامي صبري، عن موعد طرح أغنيته الجديدة "هموت من غيرها" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

ونشر رامي، فيديو، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق: "هموت من غيرها، بكرة على يوتيوب وجميع المنصات العربية".

وقال رامي في الفيديو: "صباح الفل، إن شاء الله أغنيتي الجديدة (هموت من غيرها) هتنزل بكرة الساعة 7 على يوتيوب، وهتكون موجودة على جميع المنصات بالوطن العربي.. إن شاء الله تعجبكم، وهي أغنية دراما خفيف، ونتقابل بعدها بأغنية جديدة في الفلانتين".

وكان رامي صبري، قد طرح مؤخرا برومو أغنيته الجديدة "هموت من غيرها" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، والتي من المقرر طرحها يوم 18 نوفمبر.

جدير بالذكر أن رامي صبري طرح مؤخرًا أغنية "حالة اكتئاب" مع شقيقه الراحل كريم صبري.

وكانت آخر أعمال رامي صبري، أغنية "بيحرك في المشاعر" التي طرحها عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب" وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتنسيق الموسيقى وسام عبدالمنعم، والجيتار مصطفى نصر.