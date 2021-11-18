شكرا لقرائتكم خبر عن "سويت نوفمبر" رانيا فريد شوقى .. نجاح أم العيال وتصوير عملين دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة رانيا فريد شوقى حالة من النشاط الفني خلال شهر نوفمبر الجارى، وذلك بعدما عاشت بداية الشهر نجاحاً كبيراً من خلال حكاية "أم العيال" من مسلسل "ورا كل باب" الذى عرض على شاشة قناة الحياة، في حين بدأت بعد انتهاء الحكاية مباشرة في بداية تصوير عملين درامين دفعة واحدة.

العمل الأول التى صورته بعد انتهاء عرض "ام العيال"، هو عودتها لدور من أدوارها المفضلة بمسلسل "أبو العروسة" عبر جزء جديد من العمل والمسلسل الثانى هو "حلم" والتي بدأت تصويره مؤخراً، ليشهد الشهر الجارى تصويرها ثلاثة أعمال درامية انتهت من أولها بعدما عرض أيضاً، في حين تنشغل حالياً بتصوير الاثنين.



ام العيال

ويشارك فى بطولة مسلسل "حلم"، كل من الفنانة صابرين والفنانة وفاء عامر، والقديرة سميرة عبد العزيز، والفنانة ياسمين جمال، والفنانة نهال عنبر، وأنوشكا وآخرون من النجوم، ويدور حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي.



رانيا فريد شوقى فى مسلسل ابو العروسة

يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقى حدوتة "أم العيال" بطولة أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل، وتظهر رانيا فريد شوقى متزوجة ولديها 7 أبناء، وتتعرض للضرب والإهانة بشكل دائم من زوجها، حيث يستولى على أموالها.