شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم ضعيف جدًا لـ فيلم توم هاردى الجديد Venom: Let There Be Carnage والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم Venom: Let There Be Carnage، على تقييم وصل إلى 59% من قبل 237 ناقدا عالميا ى، و 84% من 2500 مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes، منذ طرحه بدور العرض المختلفة بداية من يوم 1 أكتوبر الماضى.

فيلم Venom: Let There Be Carnage، من إخراج آندى سيركيس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع slashfilm.

وحقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات وصلت إلى 856 مليون دولار حول العالم، وتدور قصة Venom حول إيدى بروك التى يجسدها توم هاردى، والذى ظهر لأول مرة فى أفلام سبايدر مان، الشخصية التى تحولت من شخص عادى إلى شخص خارق للطبيعة شرير بسبب تعرضه لهجوم من كائن فضائى منحه قدرات خارقة وأصبح داخله يواجه قوى الشر والخير، ويواجه العديد من الأحداث التى يسعى للتغلب عليها والسيطرة على الكوكب.

فيلم Venom من بطولة توم هاردى، وميشيل ويليامز، ووودى هارلسون، وجينى سليت، وريز أحمد، ومارسيلا براجيو، وريد سكوت، وميشيل لى، وسكوت هيز، وماك براندت، ومن تأليف مجموعة متنوعة من الشخصيات وهم كيلى مارسيل، وسكوت روزنبرج، وتود مكفارلين، وجيف بينكنر، وديفيد ميشليني.

كما كشفت عدة تقارير أجنبية، عن انضمام النجم العالمي توم هاردي والنجم العالمي تشانينج تاتوم، إلى بطولة فيلم جديد يسرد قصة حقيقية عن إحدى الحروب الأمريكية فى أفغانستان والتى ستركز على إنقاذ بعض الرهائن.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة collider، فإن الثنائي توم هاردي وتشانينج تاتوم، أعلنا الانضمام لفيلم جديد يسرد قصة إنقاذ بعض الرهائن فى أفغانستان، وسيكون من إخراج جورج نولفي، ومن انتاج شركة يونيفرسال.

ويركز الفيلم على ثلاثة من أعضاء فريق القوات الخاصة السابقين الذين يخاطرون بشجاعة بحياتهم للعودة إلى الجنون المتصاعد جنبًا إلى جنب مع نظرائهم الأفغان في مهمة لإنقاذ العديد من العائلات والحلفاء الذين تركوا وراءهم وسط حالة من الفوضى والهلع أثناء السقوط السريع لأفغانستان.