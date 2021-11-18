شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى فى الشيخ زايد مع روبى ونسرين أمين بسبب "العيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أحمد حلمى تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العيل"، حيث انتهى هذه الأيام من تصوير بعض مشاهده داخل أحد مولات منطقة الشيخ زايد، والتى ما زلت تحت التأسيس، حيث تتطلب طبيعة المشاهد هذا الأمر، وجمعت هذه المشاهد حلمى بالفنانات روبى ونسرين أمين ونور إيهاب.

ويعمل المخرج محمد شاكر خضير على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها فى موسم دراما رمضان المقبل.

ويشارك فى بطولة فيلم "العيل" الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب وآخرين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وتم تغيير اسم العمل من "إكس" إلى "العيل" وهو الإسم النهائى للفيلم.

يذكر أن أحمد حلمى شارك في دراما رمضان الماضي، من خلال ظهوره كضيف شرف في مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، حيث قدم شخصية موظف بسيط تتوفى ابنته بسبب العمليات الإرهابية، وحقق نجاحا كبيرا من خلال هذا الدور الذي لم يتعد الدقائق القليلة.

وكانت آخر أفلام أحمد حلمى فى السينما هو "خيال مآتة" الذى تم عرضه فى 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، سامى مغاورى ومحمود الليثى، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.