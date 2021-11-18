شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى ينتهى من تسجيل أحدث أغانيه "يا لالى" لطرحها خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب محمد محيى من تسجيل أحدث أغانيه باستوديو إم ساوند مع مهندس الصوت أمير محروس، وهى بعنوان "يالالى"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمد النادى، وتوزيع فهد، ومن المتوقع طرحها خلال الأيام المقبلة.

كان الفنان محمد محيى قد حل ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" التى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع على قناة DMC، وقال:"زمان كانت دائرتى المحيطة قليلة جدا، ولكن بسبب طول السنين لتجهيز الألبوم جعلنى آخذ آراء الكثير، وعندما يحدث إجماع على تراك معين ويتم الاتفاق عليه أقوم بالتعاقد عليه فورا"، وتابع: "شلتى" فى الفن كما هى منذ بداية مشوارى، فهم قريبون لقلبى جدا وعملنا سويا كثيرا وأيضا استفدنا من بعضنا البعض، فمثلا عنتر هلال هو من له الفضل فى تعليمى الأغنية الخليجية التى كنت أجد صعوبة فى فهمها وكذلك مواقف كثيرة لحسام حسنى" .

يذكر أن المطرب محمد محيي قد حقق نجاحا جديدا بعد طرح أغنيته الأخير "بعدنا" على "يوتيوب"، والتي حققت مليون مشاهدة في 3 أيام، وجاءت ردود الأفعال على الأغنية إيجابية، وهى من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم، ماستر أمير محروس.

وكان قد طرح محيي عددًا من أغنياته الجديدة أبرزها، "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاحًا كبيرًا، وكذلك "فوضت أمري"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، وأغنية "قلت أخونه"، من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقي فهد وأغنية "قضية" من كلمات رضا أمين، ألحان مصطفى عوض، توزيع موسيقى فهد.