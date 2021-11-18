عبدالله وكنزي عمرو دياب يحتفلان بعيد ميلادهما (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل كل من كنزي وعبد الله عمرودياب بعيد ميلادهما بصحبة عدد من أصدقائهم.

ونشرت شقيقتهم جانا دياب مجموعة صور من الاحتفال عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، كما نشرت فيديو لعبد الله وهو يحتضن كنزي ويقبل رأسها.

وحرصت والدتهم زينة عاشور على الاحتفال بعيد ميلاد توأمها ونشرت مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد".

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من السعودية زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها أبنائه "جانا"، "كنزي"، "عبدالله".