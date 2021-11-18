فن ومشاهير

عبدالله وكنزي عمرو دياب يحتفلان بعيد ميلادهما (صور)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل كل من كنزي وعبد الله عمرودياب بعيد ميلادهما بصحبة عدد من أصدقائهم.

ونشرت شقيقتهم جانا دياب مجموعة صور من الاحتفال عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، كما نشرت فيديو لعبد الله وهو يحتضن كنزي ويقبل رأسها.

وحرصت والدتهم زينة عاشور على الاحتفال بعيد ميلاد توأمها ونشرت مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد".

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها أبنائه "جانا"، "كنزي"، "عبدالله".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا