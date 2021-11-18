أحمد فريد يشارك بلوحة ذهبية في متحف علوم الطبيعة بأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يشارك الفنان أحمد فريد، في حدث ثقافي يُعد الأول من نوعه في مدينة هيوستن الأمريكية، حيث يعرض لوحة بعنوان "سر رمسيس الذهبي"، في افتتاح معرض مقتنيات رمسيس الذهبية.

ويستضيفه متحف "هيوستن" للتاريخ الطبيعي والعلوم، والذي يفتتح يوم 18 نوفمبر الجاري، ويستمر لمدة 6 أشهر، ويعد من أهم الأحداث الثقافية المصرية في الخارج، بعد فترة من التوقف دامت لأكثر من 10 أعوام.

ووقع الاختيار على الفنان أحمد فريد من قبل القنصلية المصرية في "هيوستن"، لتقديم عمل فني متميز يليق بالحدث، نتيجة لما يقدمه من فن تشكيلي متميز.

من ناحية أخرى، افتتح أحمد فريد مؤخرًا معرضه الجديد الذي يحمل عنوان "رحلة الروح".

كما شارك فريد في مسلسل "فلانتينو"، للزعيم عادل إمام وعرض العمل في دراما رمضان 2020، وشارك في بطولته: داليا البحيري ودلال عبدالعزيز ومن إخراج رامي إمام.