شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار لـ فيلم الرومانسية Belfast فى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرومانسية والدراما الجديد Belfast، إيرادات وصلت إلى مليون و 941 الف دولار بـ دور العرض الأمريكية، منذ طرحه يوم 12 نوفمبر الجارى، على أن يصل العمل الجديد إلى عدد أكبر من دور العرض حول العالم خلال شهر نوفمبر الجارى.

فيلم Belfast يدور حول صبى صغير وعائلته من الطبقة العاملة، الذين يحاولون أن يعيشوا حياة طبيعية، في أواخر الستينيات المضطربة.

ويقوم كل من كايتريونا بالف، جيمي دورنان، سياران هيندز، جودي دينش، كولين مورجان، زيتون تينانت، لارا ماكدونيل، كونور ماكنيل، جيرارد حوران، ببطولة فيلم الدراما والرومانسية الجديد Belfast، الذى قام بتأليفه وإخراجه كينيث برانا.

كما تجرى مفاوضات نهائية مع الثنائى جايسون موموا وديف باوتيستا لبطولة فيلم كوميدي جديد، من إنتاج شركة MGM، ولم يعلن عن اسم الفيلم بعد بشكل رسمي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، ومن المقرر أن يكون من إخراج ديفيد ليتش.

يقوم المؤلف جوناثان تروبر، بكتابة العمل الجديد، والذى تجمعه علاقة قوية ومميزة مع الثنائى المختار بسبب كتابته لـ مسلسل See الذى يقوم ببطولته الثنائى جيسون موموا وديف باوتيستا.

يعد الفيلم الكوميدى الجديد من فكرة أصلية من موموا وباوتيستا وتروبير، وستقوم شركة MGM بتطويرها، وسيتم تصوير الفيلم الجديد في هاواي.

وكان قد كشف باوتيستا من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر، قائلا "سأقوم بإلقاء هذا في الجو ونرى ما سيحدث، ها نحن ذا أنا وموموا في فيلم عن نوع سلاح فتاك جديد، وسيكون الفيلم من إخراج ديفيد ليتش".

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline"، سيتم طرح الفيلم الجديد في خلال عام 2023، على ان يتم الانتهاء من العمل على العمل الجديد خلال العام المقبل 2022.