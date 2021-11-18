محمد ممدوح يحتفل بعيد ميلاد سيد رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد ممدوح، بعيد ميلاد الفنان الكبير سيد رجب، الذي وافق 16 نوفمبر.

ونشر ممدوح، صورا جمعته مع الفنان سيد رجب، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلق: "11 سنة يا عم سيد، كل سنة وإنت طيب وبخير وصحة وسعادة يا رب".

من ناحية أخرى، ينتهى الفنان محمد ممدوح، من تصوير فيلم "أبو صدام" خلال الأيام المقبلة، ويواصل مخرج العمل المونتاج والمكساج والذى ينتمى لنوعية الدراما النفسية، وتدور أحداث الفيلم حول سائق سيارة نقل يدعى "أبو صدام" فى الأربعين من عمره ولكنه عاطل عن العمل بسبب مزاجه الحاد إلى أن يتسلم مهمة قيادة "تريلا" على طريق الساحل الشمالي ولكنه يتعرض لمواقف صعبة وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة العمل: الفنان سيد رجب وأحمد داش، وآخرون، ويناقش العمل معاناة السائقين، حيث يواجه بطل الفيلم العديد من المواقف الصعبة.

