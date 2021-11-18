أحدث صور لـ غادة عبدالرازق مع زوجها على متن طائرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق جمهورها بصور لها مع زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت غادة وزوجها في الصور على متن طائرة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكان آخر أعمال النجمة غادة عبدالرازق مسلسل لحم غزال رمضان 2021 وشاركها في البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، أجمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد سلامة.

