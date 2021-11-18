شكرا لقرائتكم خبر عن أذاعت خبر وفاة فريد شوقى ووصفت ماسبيرو بالمدرسة.. محطات فى حياة الراحلة شيرين الدويك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاش العاملون بماسبيرو ليلة حزينة بعد رحيل الإعلامية شيرين الدويك إثر تعرضها لجلطة فى الشريان التاجي الخلفى، بعد بشعورها بألم فى المعدة تم تشخيصه على أنه قولون، وتوفيت فجأة خلال نومها، ونعاها عدد من العاملين بماسبيرو عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.





تخرجت الراحلة فى كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، والتحقت بالتلفزيون المصري لتعمل بالقناة الأولى والقناة الفضائية المصرية عام 1999، ومن خلالها استطاعت أن تحقق جزءا من طموحاتها الإعلامية.

شيرين الدويك قدمت عددا من البرامج منها "نص ساعة صحافة" و"ألبوم الذكريات"، كما قدمت برنامج "جناب السفير" الذى استضافت فيه عددا من سفراء الدول المختلفة ورؤية بلادهم لمصر وتاريخها، وانتقلت بعدها للعمل بالقناة الأولى وكانت رئيسة التليفزيون وقتها الإعلامية الراحلة سهير الإتربي.

عرض عليها التمثيل في بداية عملها فى الإعلام ولكنها رفضت لأنه ليس اتجاهها، فهى كانت تحب عملها كمذيعة رغم متاعب المهنة. ووصفت التليفزيون المصرى بالمدرسة وأنها لم تفكر فى العمل خارجه لما ترى من رسالته فى تنوير المشاهد.

ومن أقوالها أن المذيعة لا بد أن تكون راقية ووقورة، فالجمال لا يمكن أن يكون دائما العنصر الأساسى لقلب المشاهد، فالمذيعة ليست فتاة إغراء بل هى صاحبة رسالة إعلامية ولابد أن تكون لائقة ومهذبة.

وأذاعت الإعلامية الراحلة خطأ خبر وفاة الفنان فريد شوقى، وقرر التليفزيون المصري تصحيح الخطأ بإرسال الإعلامية سهير شلبي لإجراء حوار مع فريد شوقي وهو على سرير المرض، وأوضحت أن سبب الشائعة هو عودته إلى منزله بسيارة إسعاف.