شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. منى زكى فى أول ظهور لها بمسرحية "بالعربى الفصيح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الخميس، النجمان أحمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادهما الذى يحل اليوم 18 نوفمبر، ومن القدر أن الزوجين قد جاءا إلى الدنيا في نفس اليوم، وتزوج أحمد حلمي من منى زكى في عام 2002 ولديهما 3 أبناء لى لى وسليم ويونس.

وبمناسبة عيد ميلاد النجمة منى زكى، التي انطلقت في سماء الفن، وأصبحت نجمة في سمائه، نشاهد صورة نادرة من كواليس مسرحية "بالعربى الفصيح" 1991، التى شهدت الانطلاقة الفنية الأولى للنجمة منى زكى.



منى زكى

وآخر أعمال النجمة منى زكى، مسلسل "لعبة نيوتن"، وعرض في سباق دراما رمضان الماضى، ومن بطولة كل من: محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.