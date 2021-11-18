مروة راتب تهاجم نادين نسيب نجيم: “ام وجه مربع”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 18 نوفمبر 2021 02:45 صباحاً - شنت الفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب هجوما على الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على خلفية تعليق للأخيرة على عملية تجميل الأرداف التي أجرتها ”راتب“ مؤخرا.

ووصفت مروة راتب في مقطع فيديو نجيم، أنها صاحبة ”وجه مربع“، معلقة ”حد يسوي فلر ثنين متر عاليمين، وثنين متر عالشمال، يعني انا افضل يكون عندي لغلوغ وشي وكون إنسان طبيعي على إني كون مخلوق فضائي (..)“.

وتابعت في مقطع الفيديو، أن ”شكل نادين نجيم أقرب للرجال من النساء“، متسائلة إن كانت ”أخلاقها فلتر“.

ووجهت الفنانة السورية الفيديو الذي وثقته نادين نسيب نجيم لعملية شد أردافها، في رد منها على انتقاد نادين لها، ووصفت أخلاقها بـ“المربع“ على غرار وجهها.

وكانت نادين نسيب نجيم قد كتبت تعليقا على صورة تعود لمروة راتب بعد ظهورها بمنحنيات لافتة في منطقة الردفين، بعد عملية تجميل أجرتها، جاء فيه ”حاطة فلتر صح؟“، الأمر الذي دفع مروة راتب للرد.

وتعرضت مروة راتب لسخرية وانتقادات من عدد كبير من المشاهير، بسبب مظهر جسدها، وفيما لم تكترث مروة راتب بالكثير من التعليقات، إلا أنها شنت هجوما على الفاشينيستا الكويتية فينيسيا، بعد أن شاركت الأخيرة بالحملة ضد مظهر مروة راتب، حيث نشرت صورة لها بعد أن قامت بحشو منطقة ردفيها لمحاكاة مظهر ”راتب“ بطريقة ساخرة، كما وضعت صورة في حسابها في ”سناب شات“ على شكل باب له منحنيات في محاكاة لمظهر الفنانة السورية.