كتب امير فتحي في الخميس 18 نوفمبر 2021 02:45 صباحاً - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة قالوا انها مسربة تكشف حصول وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي على مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف دولار فقط!! كمكافأة نهاية خدمة في مجموعة mbc
ويوضح الخطاب أن قناة mbc قررت احتساب مكافأة نهاية الخدمة لجورج قرداحي بمعدل راتب 30 يوم عن كل سنة عمل .
ويشير الخطاب الموجه من المدير التنفيذي علي جابر إلى مديرة قسم الموارد البشرية الى انه قد تم اتخاذ ما يلزم وتحويل أمر الدفع المصدق لقسم الشؤون المالية.
وقد شكل المبلغ الذي حصل عليه جورج قرداحي صدمة للكثير من المتابعين كما شن البعض هجوما على علي جابر بسبب هذه الوثيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب وثيقة عن مكافأة نهاية خدمة جورج قرداحي في mbc.. والرقم يصدم المتابعين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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