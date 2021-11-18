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تسريب وثيقة عن مكافأة نهاية خدمة جورج قرداحي في mbc.. والرقم يصدم المتابعين!

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كتب امير فتحي في الخميس 18 نوفمبر 2021 02:45 صباحاً - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة قالوا انها مسربة تكشف حصول وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي على مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف دولار فقط!! كمكافأة نهاية خدمة في مجموعة mbc

ويوضح الخطاب أن قناة mbc قررت احتساب مكافأة نهاية الخدمة لجورج قرداحي بمعدل راتب 30 يوم عن كل سنة عمل .

ويشير الخطاب الموجه من المدير التنفيذي علي جابر إلى مديرة قسم الموارد البشرية الى انه قد تم اتخاذ ما يلزم وتحويل أمر الدفع المصدق لقسم الشؤون المالية.

https://twitter.com/Qabusami/status/1461090150801412096?ref_src=twsrc%5Etfw

وقد شكل المبلغ الذي حصل عليه جورج قرداحي صدمة للكثير من المتابعين كما شن البعض هجوما على علي جابر بسبب هذه الوثيقة.



This is a Twitter Statushttps://twitter.com/alhamra01005717/status/1461025301224476672?ref_src=twsrc%5Etfw

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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