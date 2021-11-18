جورجينا رودريغيز تتغزل بـ ميسي.. وكيف ردت على اتهامها بخيانة رونالدو؟!

كتب امير فتحي في الخميس 18 نوفمبر 2021 02:45 صباحاً - أثار تعليق عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز تغزلت من خلاله باللاعب الأرجننيني ​ليونيل ميسي​ الجدل بين المتابعين.

فقد وضعت جورجينا قلبين ورمز النار، أي أنه مثير، في تعليق على صورة لميسي ليرد المتابعون عليها ويسألوها أنها تخون اللاعب البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​.

وعادت جورجينا وبررت فعلتها بتعليق ثانٍ، قائلة: “نحن مجرد أصدقاء، فقط”.

يشار إلى ان الثنائي جورجينا وكريستيانو كانا قد أعلنا مفاجأة سارة لكل محبينهما بكشفها عن حملها بتوأم، ليصبح عدد أطفالها 6، وذلك بنشرها صورة لها برفقة كريستيانو وهما مستلقيان على السرير، عاريان، ويحمل كريستيانو بيده صورة الـ sonor الخاصة بالحمل.

كما نشرت صورة أخرى لكريستيانو مع الأولاد الأربع، وهم يقوقمون بعلامة إثنان بيدهم، كتعبير عن فكرة التوأم. وعلقت على الصور قائلة: “سعيدان بإعلان أننا ننتظر توأم جديد، قلبنا مليئ بالحب، ونطق للقائكما”.